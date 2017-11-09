09 ноября 2017, 11:33Происшествия В Колышлейском районе столкнулись два авто, есть пострадавшие В Колышлейском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в районном поселке Колышлейский. На улице Пензенской дорогу не поделили «Ауди-100» и «Форд Мондео». В результате ДТП пострадали несколько человек, об их состоянии официальной информации пока нет.

Чтобы ликвидировать последствия ДТП, понадобилась помощь трех сотрудников МЧС и спецмашины.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6080537/

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