В Колышлейском районе столкнулись два авто, есть пострадавшие

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09 ноября 2017, 11:33Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в районном поселке Колышлейский. На улице Пензенской дорогу не поделили «Ауди-100» и «Форд Мондео». В результате ДТП пострадали несколько человек, об их состоянии официальной информации пока нет.
Чтобы ликвидировать последствия ДТП, понадобилась помощь трех сотрудников МЧС и спецмашины.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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