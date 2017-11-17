17 ноября 2017, 09:36Происшествия В Колышлейском районе столкнулись четыре авто, есть пострадавшие На 23-м километре трассы «Пенза-Сердобск» произошла авария с участием четырех автомобилей.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, участниками ДТП стали грузовик «Вайфан», «УАЗ-452», «Фольксваген» и «ВАЗ-2115». В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии пока не сообщается.

К устранению последствий происшествия привлекали трех сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6113323/