В Колышлейском районе спустя почти 50 лет отремонтируют больницу

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Колышлейский район, где проинспектировал больницу, а также среднюю школу в селе Старая Потловка.

Образовательное учреждение, построенное благотворительницей Надеждой Рихтер, входило в состав так называемого «Заповедника образования». Сейчас за старейшим учебным учреждением региона присматривают 13 преподавателей и 60 учеников. Состояние средней школы оценил глава региона. Он пообещал помочь провести ремонт.

Следующим местом, которое в ходе рабочей поездки посетил губернатор, стала Колышлейская районная больница. Своими силами у поликлиники удалось отремонтировать фасад здания, однако на ремонт во всей больнице пока не достаточно средств. Главе региона показали хирургическое и терапевтическое отделения, которые особенно нуждаются в обновлении. Капитального ремонта в них не было с момента основания учреждения - почти 50 лет.

Планируется, что ремонт начнут с установки пластиковых окон. После приступят к замене системы отопления и водопровода. В двух отделениях проведут ремонт и закупят новое оборудование.