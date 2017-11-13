В Колышлейском районе случилась серьезная авария

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13 ноября 2017, 09:41Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, на 58-м километре дороги «Пенза-Сердобск» автомобиль «ВАЗ-2123» съехал в кювет. В результате аварии пострадало несколько человек, об их состоянии не сообщается.
Чтобы ликвидировать последствия ДТП, потребовалась помощь трех сотрудников МЧС и спецтехники.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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