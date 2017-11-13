13 ноября 2017, 09:41Происшествия В Колышлейском районе случилась серьезная авария В Колышлейском районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, на 58-м километре дороги «Пенза-Сердобск» автомобиль «ВАЗ-2123» съехал в кювет. В результате аварии пострадало несколько человек, об их состоянии не сообщается.

Чтобы ликвидировать последствия ДТП, потребовалась помощь трех сотрудников МЧС и спецтехники.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 98

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6094573/

Новости по теме: