В Колышлейском районе сгорел грузовик

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28 июля 2017, 13:03Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области сгорел «ЗИЛ».
На портале «Пикабу» пользователь под ником Kokonoe разместил фотографию «ЗИЛа», охваченного огнем.
«Ехал сегодня утром по трассе и увидел это чудо, фото было сделано на ходу. Рядом сидит водитель с очень грустным лицом», - подписал он пост.
В комментариях к фото пользователи принялись активно шутить над «огненной машиной», кто-то назвал автомобиль «призрачным мусорщиком».
«Словно адская колесница, перевозящая души грешников», - написал пользователь Fraxie.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, машина загорелась на 39 километре дороги «Пенза-Сердобск».
Причины происшествия устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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