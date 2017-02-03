В Колышлейском районе пройдет акция «Госуслуги - в каждый дом»

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03 февраля 2017, 14:07Общество
Региональное управление МВД России проводит акцию «Госуслуги - в каждый дом». Специалисты информационного центра полиции, ГИБДД и управления федеральной миграционной службы посещают отдаленные населенные пункты Пензенской области.
На местах полицейские помогают гражданам подать заявление на получение заграничного паспорта, получить справки о наличии либо отсутствии судимости, произвести обмен водительского удостоверения, постановку автомобиля на учет и многое другое.
«Цель акции заключается в том, чтобы граждане, проживающие в отдаленных районах Пензенской области, не тратили время и денежные средства на проезд к районному центру для получения документов», - пояснил начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области Алексей Дерин.
Также сотрудники передвижного консультационного пункта предлагают сельчанам оформить регистрацию на едином портале госуслуг. Этот сервис, в частности, даст возможность самостоятельно получать госуслуги по линии МВД через интернет, не выходя из дома.
В ближайшее время правоохранители посетят Колышлейский район. Желающим обратиться за помощью нужно иметь при себе паспорт, мобильный телефон и страховой номер индивидуального лицевого счета или СНИЛС.
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