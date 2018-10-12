В Колышлейском районе прицеп грузовика сбил пешехода

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 11 октября в 20.10 в деревне Названовка на улице Северная прицеп от «КамАЗа» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».