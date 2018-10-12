В Колышлейском районе прицеп грузовика сбил пешехода

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 октября 2018, 15:24Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 11 октября в 20.10 в деревне Названовка на улице Северная прицеп от «КамАЗа» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
12 октября 2018, 18:45В дома жителей Нефтяника и Зари пустили газ
12 октября 2018, 18:4114 пензенцев вступили в ряды «Единой России»
12 октября 2018, 18:28«ЭР-Телеком» запустит в Пензе проект по умному освещению улицы
12 октября 2018, 18:00В Пензе прошел семинар для ведущих юрисконсультов
12 октября 2018, 17:55На проспекте Победы для водителей организовали зеленую волну
12 октября 2018, 17:37Пензенские активисты проверили пешеходные переходы
12 октября 2018, 16:59Водитель сравнил пензенские, саратовские и чувашские дороги
12 октября 2018, 16:08В Пензе из автобуса выпал мужчина