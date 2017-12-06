06 декабря 2017, 19:10Общество Аграрии Колышлейского района подвели итоги года Аграрии Колышлейского района Пензенской области подвели итоги уходящего года и строят планы на будущий.

С раннего утра и до позднего вечера работает мельница в поселке Колышлей. Хозяин мельницы - предприниматель Сергей Милехин. Свое производство он организовал в здании старого мукомольного цеха. Сегодня произведенная из пензенского зерна мука идеально подходит для выпечки хлеба.

Все оборудование на мельнице произведено в Пензенской области. Крупный завод поставил один из первых мукомольных комплексов собственного производства на мельницу Милехина в 2010 году. Перерабатывая 150 тонн зерна в месяц предприятие полностью обеспечивает потребность в муке пекарей своего и соседних районов.

Восстанавливать производство практически с нуля пришлось и Евгению Алексашину. После закрытия местного забойного цеха Евгений на собственные средства выкупил помещение и решил восстановить работу предприятия: забивать скот и перерабатывать туши. В 2010 году предприниматель впервые переступил порог полуразрушенного здания, из которого было вывезена большая часть оборудования.

«Было только здание, сначала провели электричество, помогла администрация, потом воду и канализацию», - рассказал индивидуальный предприниматель Евгений Алексашин.

В стуки предприятие может забивать до 30 голов свиней и до 10 голов крупного рогатого скота. Переработанное мясо предприниматель продает поставщикам, работающим с магазинами и учреждениями своего района и областного центра.

Наталья Шаронова знает о пельменях все и даже немного больше. Жительница Колышлея с двумя помощницами выпускает больше десяти видов мясных полуфабрикатов. Несколько лет назад, Наталья начала автоматизировать производство и приняла участие в областном конкурсе на получение гранта на развитие своего дела. Полученные 300 тысяч рублей потратила на покупку тестомеса и машины для раскатки теста. Лепят пельмени в маленьком цеху только вручную. Предприниматель признается, это не маркетинговый ход, а вынужденная мера, дело в натуральной мясной начинке.

«Хотели закупить машину по изготовлению пельменей. Но машины, которые стоят до двух миллионов, работают не на натуральном продукте. Поэтому мы не стали даже с этим связываться», - пояснила индивидуальный предприниматель Наталья Шаронова.

Сегодня предприятие выпускает до 30 килограммов пельменей в сутки, это очень немного даже в масштабах района, но Наталья Шаронова уверена, что если ей удастся реализовать все свои замыслы, то и производство можно будет расширить. Тем более что продукция уже получила признание на областном уровне. В 2017 году пельмени получили почетный знак «Высокой потребительской оценки качества» на конкурсе Ассоциации потребителей Пензенской области.

Общество

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