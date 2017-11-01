В Колышлейском районе пенсионер ударил мужчину ножом

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01 ноября 2017, 17:05Криминал
В больницу Колышлейского района Пензенской области доставили 42-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением.
Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили, что ранение ему нанес 60-летний житель Колышейского района. Он уже привлекался к уголовной ответственности.
По предварительным данным, пенсионер ударил мужчину ножом в живот во время застолья, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Его задержали, он признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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