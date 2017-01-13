13 января 2017, 17:51Криминал В Колышлейском районе парень убил знакомого за старые обиды В Колышлейском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летнего мужчины.

По данным областного СУ СКР, тело местного жителя было найдено в квартире дома в селе Хопер.

По версии следователей, 22-летний парень, он же подозреваемый, 11 января приехал к родственникам. На следующий день после того, как выпил алкоголь, молодой человек вспомнил старые обиды, нанесенные ему одним из местных жителей. Он пришел к мужчине домой и ударил его ножом в грудь. После чего вернулся домой и лег спать.

«От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время. В настоящее время злоумышленник задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Все подробности происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.

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