В Колышлейском районе на трассе опрокинулась иномарка

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла в 12.36. На трассе «Пенза-Сердобск» съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Hyundai Solaris. О наличии пострадавших ничего неизвестно.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».