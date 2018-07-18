18 июля 2018, 17:39Происшествия

В Колышлейском районе на трассе опрокинулась иномарка

В Колышлейском районе Пензенской области днем 18 июля произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла в 12.36. На трассе «Пенза-Сердобск» съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Hyundai Solaris. О наличии пострадавших ничего неизвестно.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7200361/

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