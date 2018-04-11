В Колышлее временно закрыли школу, в которой отравились дети

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11 апреля 2018, 11:02Происшествия
Министр образования Пензенской области Александр Воронков вместе с представителями минздрава посетил школу в Колышлейском районе, в которой произошло ЧП.
Александр Воронков навестил детей, которых госпитализировали из школы с признаками отравления, и встретился с их родителями. По поручению замминистра Оксаны Чижовой, врачи осмотрели всех остальных учащихся.
«Школа на два дня закрыта для проведения санитарных работ», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Напомним, ЧП произошло утром 10 апреля. Во время учебного процесса в школе проводили работы по откачке воды. Для этого в подвальном помещении была установлена помпа с бензиновым двигателем. При работе агрегата на месте скопились выхлопные газы, которые проникли в классы, находившиеся над подвалом. Дети на занятиях почувствовали себя плохо, шестерых пришлось госпитализировать.
По факту отравления детей проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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