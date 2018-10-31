В Колышлее судимый отказался быть свидетелем из солидарности

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31 октября 2018, 16:07Криминал
34-летнего жителя Пензенской области обвинили в преступлении по статье «Отказ свидетеля от дачи показаний по уголовному делу».
Установлено, что жительница Колышлея незаконно проникла в дом односельчанки. По данному факту в августе возбудили уголовное дело. В сентябре сына пострадавшей женщины вызвали в качестве свидетеля на допрос, однако он отказался давать показания.
Несогласие говорить на данную тему мужчина объяснил тем, что это противоречит его жизненным принципам, так как его самого привлекали к уголовной ответственности. При этом он знал, что может снова попасть под статью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
В настоящее время дело, которое завели в отношении мужчины, передали в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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