В Колышлее школьный автобус попал в ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 декабря 2018, 13:04Общество
Ранним утром 21 декабря в Колышлее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Об этом в ходе совещания с главами администраций районов сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Водитель школьного автобуса, выезжая с заправки, нарушил ПДД и произвел столкновение. К счастью, никто не пострадал, детей в салоне не было. Сразу возникают вопросы: как водитель проходил утренний медицинский осмотр, какого его состояние здоровья, какой у него возраст?» - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор напомнил, что давал поручение повысить заработную плату водителям школьных автобусов, чтобы приходили более молодые, физически здоровые люди, которые могли бы выполнять свою работу без нарушений правил дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 декабря 2018, 16:38Губернатор вручил пензенским энергетикам благодарности
21 декабря 2018, 16:11Пензенские инвалиды протестируют инновационные кресла
21 декабря 2018, 15:55Пензенские водители попали в жесткое ДТП в центре города. ФОТО
21 декабря 2018, 15:06В Нижнем Ломове иномарка перевернулась и разнесла забор. ФОТО
21 декабря 2018, 14:36В Белинском районе после ДТП легковушка улетела в кювет
21 декабря 2018, 14:06Названы причины массового отравления детей в бессоновской школе
21 декабря 2018, 13:36Пензенских школьников возили 20 неисправных автобусов
21 декабря 2018, 13:04В Колышлее школьный автобус попал в ДТП