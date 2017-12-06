06 декабря 2017, 17:03Общество В Колышлее продавали «нелегальные» хурму и цитрусы На рынке в рабочем поселке Колышлей Пензенской области обнаружили продажу подкарантинной продукции.

В ходе рейда сотрудник отдела надзора на рынке рабочего поселка Колышлей установил факт реализации хурмы из Азейрбаджана и апельсинов из ЮАР, на продукты не было разрешительных документов.

Выявленные факты являются нарушением закона «О карантине растений», сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области.

С продавцами провели разъяснительную беседу. Каждого виновного оштрафовали на 300 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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