В Колышлее продавали «нелегальные» хурму и цитрусы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 декабря 2017, 17:03Общество
На рынке в рабочем поселке Колышлей Пензенской области обнаружили продажу подкарантинной продукции.
В ходе рейда сотрудник отдела надзора на рынке рабочего поселка Колышлей установил факт реализации хурмы из Азейрбаджана и апельсинов из ЮАР, на продукты не было разрешительных документов.
Выявленные факты являются нарушением закона «О карантине растений», сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области.
С продавцами провели разъяснительную беседу. Каждого виновного оштрафовали на 300 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 декабря 2017, 19:48В Пензенской области на водоеме утонул рыбак
06 декабря 2017, 19:41Пензенский скульптор Герман Феоктистов отмечает 55-летие
06 декабря 2017, 19:31В Кузнецке мужчина спас тонущую девочку
06 декабря 2017, 19:19В парке-отеле в Спасском районе построят бассейн в виде подлодки
06 декабря 2017, 19:14В Пензе во время рейда задержали 34 нетрезвых водителя
06 декабря 2017, 19:10Аграрии Колышлейского района подвели итоги года
06 декабря 2017, 19:04В Пензе задержали крупных наркоторговцев
06 декабря 2017, 17:59В Пензе пройдут всероссийские соревнования по эстетической гимнастике