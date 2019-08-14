В Колышлее появилось новое предприятие по сушке зерна

Пензенские аграрии намолотили 880 тысяч тонн зерна. С полей в регионе собрано 47% посевов зерновых и зернобобовых культур. Однако в логистику уборочной свои коррективы внесли дожди. И если в жаркую погоду зерно с полей везут прямиком на элеватор, то в 2019 году, перед отправкой на хранение, его приходится сушить. Одна из зерносушилок мощностью 30 тысяч тонн появилась в районном поселке Колышлей.

Словно огромный фен. Пожалуй, с ним можно сравнить зерносушилку, которую установили на территории одного из сельскохозяйственных предприятий в районном поселке Колышлей. Мощный поток горячего воздуха, обдувая зерна, на несколько процентов снижает количество содержащейся в них влаги. Однако, чтобы не испортить пшеницу и выбрать нужный режим сушки, ее образцы прежде исследуют в лаборатории.

«В лаборатории работает пять человек: четыре лаборанта и заведующий. Здесь проводится полный анализ зерна, после чего дается команда сушильщикам, рабочим, к какому классу засоренности, влажности его отнести», - рассказал генеральный директор сельскохозяйственной фирмы Александр Арефьев.

Как требует ГОСТ, после процедуры сушки пшеница должна иметь влажность 14%. Чтобы на элеваторы поступало зерно нужной кондиции, в 2019 году новые сушильные комплексы заработали на территории Тамалинского, Бековского и Нижнеломовского районов.

«Нам нужно современное хранилище зерна, куда будет заходить тяжелая техника, где можно его сразу отправлять на экспорт. Наша задача - увеличивать объемы производства и, соответственно, улучшать логистику отгрузок зерна, приемок и его хранения», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Новое предприятие осмотрел глава региона Иван Белозерцев. Ему показали склады и современное оборудование, а также рассказали о текущей загруженности комплекса.

Около 30 тысяч тонн зерна - столько единовременно могут вместить складские помещения. Однако, по словам руководства предприятия, если это будет необходимо, они готовы расширить площадь хранилищ.