В колонии №7 Пензы освятили купол нового храма

В пензенской колонии №7 освятили купол построенного храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Его начали возводить в 2018 году. Построенный храм стал четвертым при региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний и самым крупным. Спасения души заключенным пожелал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Часто церковь называют «кораблем спасения». Такой построили на территории колонии №7. Осужденные самостоятельно изготовили сосновый сруб и провели все строительные работы. В православной общине исправительного учреждения - два десятка человек, еще около 200 охотно принимают участие в богослужениях.

«У меня есть крестный отец в Москве, - мой дядя родной и я с детства, когда на свободе, езжу к нему постоянно. Вера помогает. Я был и в Греции, и на Кипре и где бываю за границей, обязательно посещаю храмы, монастыри», - рассказал осужденный Илья Улыбин.

На протяжении 20 лет в учреждении функционировала молельная комната, по просьбам осужденных и руководство управления федеральной службы исполнения наказаний приняло решение построить отдельно здание. Храм в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» стал самым большим среди тех, что расположены в исправительных колониях региона.

«Хорошо, солидно все сделано, своими руками. Они довели работы до совершенства», - сказал помощник начальника регионального управления ФСИН России по организации работы с верующими Антоний Шварев.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим посетил тюремный храм, чтобы освятить купол, который поднимут в ближайшие дни: на этом полностью завершится строительство.

«Когда попадаю на эти объекты, все равно испытываю какой-то внутренний страх, переживания, а можно представить, сколько здесь люди проводят времени. Безусловно, для них важны слово Божие и совершение таинства», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Священнослужители отмечают, что многие лишь оказавшись за решеткой начинают искать путь к Богу и впервые переступают порог храма. Сейчас заключенные колонии №7 пишут иконы для внутреннего убранства. Первое богослужение пройдет уже в конце лета.