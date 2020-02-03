В колледже искусств Пензы отметили 40-летие отделения народного пения

03 февраля 2020, 19:07Культура
В пензенском колледже искусств с размахом отпраздновали 40-летие отделения сольного хорового народного пения. В числе приглашенных были преподаватели, студенты, ветераны педагогического труда, а также выпускники разных лет.
На стендах разместили фотографии из прошлого и настоящего отделения сольного хорового народного пения пензенского музыкального училища. Снимки с выступлений, репетиций, а также гастролей. На них есть и выпускница 1993 года Ольга Симакова. Теперь она - солистка фольклорного ансамбля «Славяне». С ученических лет запомнила, что особое внимание необходимо уделять не только вокальной подготовке, но и нарядам.
«У нас есть костюмы, которые мы собирали в Земетчинском районе, им более 100 лет. У Татьяны Стаильской тоже их очень много. На мне сейчас стилизованный наряд, потому что мы сейчас называемся ансамблем народной песни, можем все исполнять - не только фольклор», - рассказала она.
Концерт открыл народный хор. В его состав входят 25 человек - студенты начальных курсов. Ребята уже успели спеться. Однако в воздухе все-таки витала нервная атмосфера: для каждого из них это выступление было сродни экзамену, ведь в зале собрались все педагоги, родные и близкие солистов.
«Народная песня доступна практически всем, кто имеет слух. Причем, если брать перспективный возраст, ребят лет шести-семи, мы знаем, что в этот период можно музыкально развить любого человека. Народная культура как раз этому способствует», - отметил заведующий отделением сольного хорового народного пения пензенского колледжа искусств Игорь Кондраков.
Программа праздничного концерта оказалась насыщенной. Среди выступивших были Марта Серебрякова, ансамбли «Лель», Славяне» и «Миряне». Самые активные учащиеся и преподаватели отделения были отмечены благодарностями министерства культуры и туризма Пензенской области.
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