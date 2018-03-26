В ККЗ «Пенза» выступил актер театра и кино Сергей Маховиков

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26 марта 2018, 19:36Общество
С минуты молчания в честь погибших в результате трагедии в Кемерово началась патриотическая акция, которая прошла в киноконцертном зале «Пенза». Она собрала сотни жителей региона.
На акции собрались представители областного правительства, районных администраций, общественных организаций, деятели культуры и искусства, спортсмены и молодежь.
Вступительное слово взял губернатор Иван Белозерцев. Он поблагодарил всех за активное участие в выборах президента России. Напомним, в Пензенской области явка составила 73,75%, в среднем по стране этот показатель равен 67,5%.
На сцену также вышел актер театра и кино Сергей Маховиков. Он известен по таким фильмам, как «Сармат» (16+), «Слепой» (16+), «Громовы» (16+), «Мы из будущего» (16+) и «Дом с лилиями» (12+). В Пензе артист представил моноспектакль «От Пушкина до Высоцкого» (12+). Со сцены прозвучали стихи золотого и серебряного веков русской поэзии, песни военных лет, а также произведения Булата Окуджавы, Александра Галича, Владимира Высоцкого и собственные сочинения актера.
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