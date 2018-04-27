В ККЗ «Пенза» открылась межрегиональная выставка объектов туриндустрии

В Пензе открылась I межрегиональная выставка «Туризм, отдых и оздоровление - 2018» (0+). Участие в ней принимают компании, представляющие туриндустрию, а также учреждения культуры, здравоохранения, предприятия общественного питания, гостиничные комплексы и компании-перевозчики. Всего около 90 участников из Пензенской области, Мордовии, Марий Эл, Воронежа, Самары, Саратова, а также из Москвы.

Выставка собрала в киноконцертном зале «Пенза» около 90 участников. Представители туриндустрии, гостиничного бизнеса, ресторанов, оздоровительных комплексов попытались заявить о себе как можно ярче. Участники из Камешкирского района привезли с собой настоящий музей деревенского быта.

«В нем собраны экспонаты с трех сел, трудились с 2003 года. Все можно потрогать, к нам часто приезжают туристы, проводим для них экскурсии, это очень востребовано сейчас», - рассказала представитель базы отдыха из Камешкирского района Анна Савина.

В соседнем павильоне - сотрудники гончарной мастерской давали мастер-класс по изготовлению горшков и ваз. У мастера на создание одного экземпляра уходит несколько секунд.

Пензенские библиотекари решили привлечь посетителей предсказанием будущего. В качестве магических атрибутов - библиотечный фонд. Соблазн узнать будущее оказался велик.

На выставку приехали представители регионов России. Участники из Йошкар-Олы, кроме брошюр и буклетов, привезли с собой национальный талисман.

«Обязательно будем участвовать в деловой программе, расскажем о событийных мероприятиях, и о том, какие существуют бренды в наших краях», - сказала главный специалист министерства молодежной политики, спорта и туризма республики Марий Эл Юлия Туманцева.

Выставку организовала пензенская торгово-промышленная палата при поддержке регионального правительства и министерстве культуры и туризма, а также администрации Пензы. Форум не оставили без внимания представители известных туристических объектов Пензенской области. С участниками пообщался губернатор Иван Белозерцев.

«У нас много прекрасных исторических мест, хорошие гостиничные комплексы, рестораны и кафе, прекрасная кухня и великолепные экскурсоводы. Очень важно создать условия, чтобы в область каждый год прибывали все больше и больше туристов из других регионов Российской Федерации и, конечно, из-за рубежа», - отметил губернатор.



В рамках работы форума запланированы панельные дискуссии «Как сделать событие туристическим маршрутом» и «Ресторан как двигатель туризма». На площадках рассмотрят актуальные вопросы продвижения и повышения туристической привлекательности регионов. В том числе - познакомят представителей бизнеса с ресурсом RestExpert. Проект запустили в феврале. Он рассказывает о городах России и позволяет спланировать туристический маршрут.

«У каждого региона есть потенциал, нужно только понять где он и какой. На ресурсе мы рассказывает про города, сейчас в базе их 122, доступно четыре языка - русский, английский, немецкий и китайский», - рассказал представитель RestExpert International Limited в России Валентин Шубин.

Выставка «Туризм, отдых и оздоровление» продлится два дня. На 28 апреля запланирована презентация объектов туриндустрии Пензенской области и розыгрыш призов для посетителей.