В Кижеватово перезахоронят останки участника ВОВ Павла Бизикова

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01 ноября 2017, 09:31Общество
2 ноября в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области перезахоронят останки участника Великой Отечественной войны, красноармейца Павла Сергеевича Бизикова 1910 года рождения.
Мужчина числился без вести пропавшим с декабря 1941 года. В 2017-м его останки обнаружили участники московского военно-патриотического поискового объединения «Плацдарм» в районе кордона Гремячиха Торжокского района Тверской области в ходе экспедиции «Торжокский плацдарм-2017», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-центр облправительства, с поиском родственников помогли члены Регионального отделения Поискового движения России в Пензенской области и бойцы поискового отряда «Поиск-вездеход».
«Скорее всего, боец служил в 355-й стрелковой дивизии. Бои в тех местах были недолгими, но кровопролитными. Части дивизии штурмовали укрепрайоны немецких войск. Вероятно, в этих боях и погиб наш земляк Павел Бизиков. В селе Кижеватово проживают внук и внучка бойца. Останки красноармейца будут перезахоронены рядом с супругой - ее имя было указано в смертном медальоне», - рассказала руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.
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