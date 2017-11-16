16 ноября 2017, 12:02Общество

В Казани Кувайцева наградили за развитие местного самоуправления

В Казани на заседании общего собрания Ассоциации городов Поволжья главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву вручили благодарность комитета по Федеративному устройству и местному самоуправлению Госдумы ФС РФ.

Благодарность пензенскому мэру вручили за большой вклад в развитие местного самоуправления, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ее вручил председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, заместитель председателя президиума Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

«Совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления, поддержка и реализация гражданских инициатив по благоустройству общественных пространств является важным показателем эффективной работы муниципалитета. Благодарен пензенцам за их патриотизм и трудолюбие», - сказал Виктор Кувайцев, получая награду.

Общество
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