В картинной галерее Пензы отреставрировали 17 экспонатов

Трещины на холсте, повреждения красочного слоя, утрата части основы и грунта - проблемы, которые никогда бы не позволили показать картину «Сцена из XVII столетия», созданную Горюшкиным-Сорокопудовым в 1934 году, ни в одном выставочном зале. Но полотно удалось спасти чуть меньше чем за месяц. Восстановлением занималась художник-реставратор Ольга Карасева.

«Она была очень деформирована и с множеством слоев краски. Под ней и на оборотной стороне - еще картины, которые покрыты чем-то вроде побелки», - рассказала она.

Полотна в солидном возрасте начали восстанавливать в 2018-м. Тогда удалось поработать не только с живописными полотнами, но и отреставрировать нескольких икон и фарфоровую скульптуру. Всего в год в музее выставляется от 1000 до 2000 работ, при условии, что в запасниках «дремлют» еще 12000 экспонатов, треть из которых пока что не могут быть представлены зрителю.

«Это более чем важно. Шедевры, которые хранятся в запасниках, с каждым годом все больше теряют выставочный вид и не могут быть представлены на экспозициях, это просто караул, сердце кровью обливается. Они же прекрасны! Каждая из обновленных 17 работ - украшение любой выставки, а они были десятилетиями закрыты», - отметил директор Пензенской областной картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

В 2019 году сотрудники картинной галереи намерены продолжить активную работу по восстановлению экспонатов. Для этого в музее готовят отдельное помещение для реставрации. Ожидается, что просторная мастерская со всем необходимым оборудованием появится в ближайшие месяцы.