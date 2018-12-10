В Каргалейке, спустя 77 лет, перезахоронили без вести пропавшего солдата

В селе Каргалейка Шемышейского района Пензенской области прошла церемония перезахоронения солдата Великой Отечественной войны Степана Бардычева. Он ушел на фронт в мае 41-го, когда ему было 23 года. Останки бойца на месте боев нашли осенью 2018 года в Могилевском районе Белоруссии. Причем произошло это совершенно случайно. Не при раскопках во время экспедиции, а когда рабочие прокладывали кабель.

Из села Каргалейка Шемышейского района в годы Великой Отечественной ушли воевать на фронт более 400 человек. Больше половины так и не вернулись домой. Они погибли на полях сражений. Многие - пропали без вести. До этой осени ничего не известно было и о Степане Егоровиче Бардычеве. В мае 41-го, когда о войне никто и не думал, он ушел служить, спустя три месяца после того, как женился, а уже в июле погиб. В составе 172 стрелковой дивизии 23-летний рядовой Бардычев и тысячи других таких же молодых солдат обороняли подступы к Могилеву, не допуская танки врагов. Именно там всего пару месяцев назад и нашли останки уроженца шемышейской Каргалейки.

«Рабочие прокладывали кабель и наткнулись на останки. Затем вызвали 52-й отдельный специализированный батальон Могилева, поисковой отряд «Виккру». Они подняли двух бойцов, оба лежали в одиночных ячейках», - рассказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Он не успел написать домой ни одного письма. И не узнал, что его молодая жена ждет ребенка. Однако супруга не смогла справиться без мужа, их сын умер в раннем детстве от болезни. Все же родственники остались - племянники и племянницы. У Степана Бардычева было трое братьев и сестра.

«Конечно, долго ждали. Мама говорила о нем, особенно вспоминала 9 Мая. Теперь будем знать, что он дома, пусть и столько лет прошло», - сказала племянница Степана Бардычева Марина Борисова.

В селе он первый солдат из без вести пропавших, чьи останки спустя столько лет были перезахоронены на малой Родине. На торжественной церемонии собрались почти все жители села. Для каждого - это особое событие, ведь подвиг солдата бессмертен. Теперь Степан Бардычев будет покоиться рядом со своей женой Антониной и сыном Николаем. Спустя 77 лет он воссоединился с семьей.