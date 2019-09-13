В Камешкирском районе пожар унес жизнь хозяйки дома

Установлено, что о возгорании дома на улице Центральной в дежурную часть сообщили соседи. Они рассказали, что в пылающем жилище проживает одинокая 75-летняя бабушка. Когда огонь потушили, около выхода нашли ее тело.

«При первоначальном осмотре на погибшей каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки.

По факту смерти женщины проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».