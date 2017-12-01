01 декабря 2017, 19:37Общество В Камешкирском районе построят новую врачебную лабораторию Жители Камешкирского района Пензенской области смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. На 2018 год в селе Старый Чирчим запланировано строительство новой врачебной амбулатории. Сейчас в населенном пункте работает фельдшерско-акушерский пункт, но он небольшой и располагается фактически в аварийном здании. Его, в рамках рабочей поездки, посетил губернатор.

Кирпичное здание советской постройки знает каждый в Камешкирском селе Старый Чирчим. Сюда почти 30 лет приезжали лечиться не только местные, но и жители окрестных сел. Медицинскую помощь люди получали в терапевтическом, хирургическом и детском отделениях. Сейчас от прежней больницы не осталось и следа.

«Здание - очень большое и с экономической точки зрения оно будет нерентабельным, чтобы здесь организовывать ту больницу, которая была построена в 1991 году», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

После 2010 года, когда стационар полностью закрыли, оставили для врачебной амбулатории, а в 2016-м и она канула в Лету. Уже год в Старом Чирчиме действует только фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

«Конечно, для жителей населенного пункта нужно, чтобы была больница, доктор, как раньше, амбулатория, где лежали больные. Сейчас у нас только ФАП», - отметила медработник фельдшерско-акушерского пункта Елена Шаляева.

Сегодняшнее состояние медицинского пункта оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что для качественного медобслуживания необходимо построить новое здание. Земельный участок вместе с коммуникациями под него уже выделили.

«У нас есть хороший сруб, который остался от мероприятия, посвященного Российскому сельскому Сабантую. Правильнее будет создать новую амбулаторию. На следующий год построим», - сказал глава региона.

Вопрос доступной медпомощи звучал и на личном приеме, который губернатор провел после посещения объектов. Смогут ли пациенты с комфортом добраться до нового фельдшерского пункта? И пусть мелкоямочный ремонт здесь проводят каждый год, часть дороги остается разбитой. Иван Белозерцев пообещал, что проблема будет решена.

На приеме граждан жители Камешкирского района также обратились к губернатору за помощью в реконструкции водонапорной башни, попросили отремонтировать один из дорожных мостов. Иван Белозерцев отдал распоряжение региональным министерствам проработать каждый вопрос вместе с руководством муниципального образования.

Общество

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