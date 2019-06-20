В Камешкирском районе после обращения прокуратуры убирают залежи мусора

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20 июня 2019, 16:38Общество
В шести поселениях Камешкирского района Пензенской области прокуратура обнаружила шесть несанкционированных свалок.
Площадь захламленных участков составляла от 20 до 160 квадратных метров, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечено, что на органы местного самоуправления законом возложена обязанность по очистке территорий от отходов. Проверка показала, что районные администрации этого не делали, поэтому прокурор направил шесть исков с требованием ликвидировать свалки.
Суд удовлетворил все заявления. В настоящее время часть свалок убрали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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