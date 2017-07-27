27 июля 2017, 16:33Происшествия В Камешкирском районе пешеход попал под колеса автомобиля В Камешкирском районе Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в селе Русский Камешкир на улице Комсомольская водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил пешехода.

О состоянии пострадавшего информации нет.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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