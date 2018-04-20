В Камешкирском районе опрокинулась легковушка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 19 апреля в 21.50 на дороге «Камешкир-Лопатино». Автомобиль «ВАЗ-2110» съехал в кювет и перевернулся.

В ведомстве пояснили, то в результате аварии никто не пострадал.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».