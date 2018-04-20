20 апреля 2018, 15:04Происшествия

В Камешкирском районе опрокинулась легковушка

В Камешкирском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 19 апреля в 21.50 на дороге «Камешкир-Лопатино». Автомобиль «ВАЗ-2110» съехал в кювет и перевернулся.

В ведомстве пояснили, то в результате аварии никто не пострадал.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6787461/

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