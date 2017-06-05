В Камешкирском районе опрокинулась «Лада», есть пострадавшие

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05 июня 2017, 09:32Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП в Пензенской области.
На автодороге в селе Новое Шаткино Камешкирского района произошла авария – опрокинулся автомобиль «Лада Веста».
В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«К устранению последствий дорожно-транспортное происшествия привлекались трое человек и одна единица техники», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
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