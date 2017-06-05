05 июня 2017, 09:32Происшествия

В Камешкирском районе опрокинулась «Лада», есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в ДТП в Пензенской области.

На автодороге в селе Новое Шаткино Камешкирского района произошла авария – опрокинулся автомобиль «Лада Веста».

В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«К устранению последствий дорожно-транспортное происшествия привлекались трое человек и одна единица техники», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Происшествия
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