В Камешкирском районе огонь уничтожил надворные постройки

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08 октября 2018, 16:37Происшествия
В Камешкирском районе Пензенской области ночью 8 октября произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в два часа ночи в селе Русский Камешкир на улице Парковая загорелись кирпичные надворные постройки. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили полыхающие строения семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
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