08 октября 2018, 16:37Происшествия

В Камешкирском районе огонь уничтожил надворные постройки

В Камешкирском районе Пензенской области ночью 8 октября произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в два часа ночи в селе Русский Камешкир на улице Парковая загорелись кирпичные надворные постройки. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили полыхающие строения семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7541129/

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