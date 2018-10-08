В Камешкирском районе огонь уничтожил надворные постройки

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в два часа ночи в селе Русский Камешкир на улице Парковая загорелись кирпичные надворные постройки. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили полыхающие строения семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.