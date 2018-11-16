В Камешкирском районе неизвестные вырубили лес на 612 тыс руб

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16 ноября 2018, 15:34Общество
В Камешкирско-Лопатинском лесничестве Пензенской области незаконно вырубили лес. Нарушение обнаружили во время патрулирования.
«Черные лесорубы» уничтожили сосны и березы. Всего - 43,63 куб.м. древесины. Ущерб, который они нанесли лесничеству, составил 612 тыс. 861 рублей, сообщает пресс-служба областного минлесхоза.
Материалы передали в полицию, ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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