В Камешкирском районе неизвестные вырубили лес на 612 тыс руб

В Камешкирско-Лопатинском лесничестве Пензенской области незаконно вырубили лес. Нарушение обнаружили во время патрулирования.

«Черные лесорубы» уничтожили сосны и березы. Всего - 43,63 куб.м. древесины. Ущерб, который они нанесли лесничеству, составил 612 тыс. 861 рублей, сообщает пресс-служба областного минлесхоза.

Материалы передали в полицию, ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».