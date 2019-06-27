В Камешкирском районе черный лесоруб уничтожил 21 сосну

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27 июня 2019, 12:03Криминал
49-летнего жителя Камешкирского района Пензенской области подозревают в незаконной вырубке сосен.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, лес мужчина вырубил в двух с половиной километрах к северо-западу от села Мамадыш. Всего он уничтожил 21 сосну объемом около 17 кубометров, причинив ущерб на сумму около 532 тыс. рублей.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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