В Камешкирском районе черный лесоруб уничтожил 21 сосну

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, лес мужчина вырубил в двух с половиной километрах к северо-западу от села Мамадыш. Всего он уничтожил 21 сосну объемом около 17 кубометров, причинив ущерб на сумму около 532 тыс. рублей.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».