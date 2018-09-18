18 сентября 2018, 16:04Криминал

В Камешкирском районе браконьеры срубили дубы на 453 тыс руб

В Камешкирском районе Пензенской области браконьеры срубили два больших дуба.

Нарушение зафиксировали 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, браконьерами оказались двое жителей Нижегородской и Саратовской областей.

Всего своими действиями они принесли ущерб лесному фонду на сумму 453309 рублей. Материалы по делу направили в полицию для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-3667979/

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