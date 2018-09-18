В Камешкирском районе браконьеры срубили дубы на 453 тыс руб

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18 сентября 2018, 16:04Криминал
В Камешкирском районе Пензенской области браконьеры срубили два больших дуба.
Нарушение зафиксировали 17 сентября.
Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, браконьерами оказались двое жителей Нижегородской и Саратовской областей.
Всего своими действиями они принесли ущерб лесному фонду на сумму 453309 рублей. Материалы по делу направили в полицию для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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