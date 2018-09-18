В Камешкирском районе браконьеры срубили дубы на 453 тыс руб

В Камешкирском районе Пензенской области браконьеры срубили два больших дуба.

Нарушение зафиксировали 17 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, браконьерами оказались двое жителей Нижегородской и Саратовской областей.

Всего своими действиями они принесли ущерб лесному фонду на сумму 453309 рублей. Материалы по делу направили в полицию для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».