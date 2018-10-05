В Каменском районе в жутком ДТП погиб парень

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05 октября 2018, 19:37Происшествия
В Каменском районе на 217 километре автодороги «Тамбов-Пенза» произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате один человек погиб.
По предварительным данным, авария произошла около сечи часов утра. От удара Chevrolet отбросило в сторону. Водитель автомобиля BMW, который ехал сзади, затормозить не успел и врезался в потерявшую контроль машину. За рулем Chevrolet находился 22-летний парень. От полученных травм он скончался на месте.
Другим участникам этой аварии повезло больше. Водитель грузового автомобиля не пострадал, а водителя и пассажира BMW увезли в больницу с травмами не опасными для жизни. Движение на участке дороги, где произошла авария было ограничено в течение нескольких часов.
«Госавтоинспекция Пензенской области в очередной раз обращается к участникам дорожного движения. Уважаемые водители, при управлении транспором необходимо быть предельно внимательным и осторожным, соблюдать требования правил безопасности, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия», - сказал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, по итогам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
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