В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок

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25 декабря 2017, 17:04Происшествия
В Каменском районе Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 208 километре дороги «Тамбов-Пенза». Столкнулись Suzuki SX4, за рулем которого был 62-летний водитель, и «Лада-111830» под управлением 36-летнего мужчины.
В результате происшествия пострадал ребенок, девочку доставили в больницу.
По факту аварии идет проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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