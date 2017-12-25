25 декабря 2017, 17:04Происшествия В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок В Каменском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 208 километре дороги «Тамбов-Пенза». Столкнулись Suzuki SX4, за рулем которого был 62-летний водитель, и «Лада-111830» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате происшествия пострадал ребенок, девочку доставили в больницу.

По факту аварии идет проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 55

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: