25 декабря 2017, 17:04Происшествия

В Каменском районе в ДТП пострадал ребенок

В Каменском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла на 208 километре дороги «Тамбов-Пенза». Столкнулись Suzuki SX4, за рулем которого был 62-летний водитель, и «Лада-111830» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате происшествия пострадал ребенок, девочку доставили в больницу.

По факту аварии идет проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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