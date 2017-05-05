05 мая 2017, 14:01Общество В Каменском районе торговали контрафактной водкой Одно из предприятий Пензенской области занималось сбытом алкогольной продукции с поддельной маркой.

В минувшую среду специалисты регионального министерства сельского хозяйства и общественники проверили торговые точки Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В ведомстве сообщили: «В ходе посещения объектов Каменского района Пензенской области специалистами рабочей группы выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции – водки емкостью 0,5 л по цене 200 руб. за единицу. Продукция реализовывалась предприятием торговли без соответствующего разрешения (лицензии) и с поддельной специальной маркой».

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