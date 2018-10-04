04 октября 2018, 11:31Происшествия

В Каменском районе столкнулись легковушка и «КамАЗ»

В Каменском районе Пензенской области произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 3 октября в 16.45 на дороге «Каменка-Крыловка» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ 2110». В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7525129/

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