В Каменском районе столкнулись легковушка и «КамАЗ»

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 3 октября в 16.45 на дороге «Каменка-Крыловка» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ 2110». В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».