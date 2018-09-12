В Каменском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

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12 сентября 2018, 09:32Происшествия
12 сентября в Пензенской области отечественная легковушка попала в аварию.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 4.41. В Каменском районе на трассе «Пенза-Тамбов» в кювет слетел «ВАЗ-2114», автомобиль опрокинулся. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в аварии пострадало несколько человек. Остались ли они живы, неизвестно.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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