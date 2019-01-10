В Каменском районе огонь уничтожил баню

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел в 1.58 в селе Андреевка на улице Кошелевской. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в ведомстве не уточнили.

Тушили полыхающую баню пять сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».