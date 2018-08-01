В Каменском районе на трассе столкнулись два авто, есть пострадавшие

ДТП произошло 31 июля в 17.32 на трассе Р-209 «Пенза-Тамбов». Дорогу не поделили «Лада Гранта» и Mitsubishi. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в аварии пострадали несколько человек. Их состояние не уточняется.

Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

Причины ДТП устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».