01 августа 2018, 14:03Происшествия

В Каменском районе на трассе столкнулись два авто, есть пострадавшие

В Каменском районе Пензенской области произошла авария.

ДТП произошло 31 июля в 17.32 на трассе Р-209 «Пенза-Тамбов». Дорогу не поделили «Лада Гранта» и Mitsubishi. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в аварии пострадали несколько человек. Их состояние не уточняется.

Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

Причины ДТП устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 350
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7255463/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ