В Каменском районе на пожаре погиб мужчина

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24 января 2017, 11:03Происшествия
В Каменском районе Пензенской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 23 января в 11.02.
По данным пресс-службы управления, в селе Н. Есинеевка сгорел срубовый дом.
«В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома», - сообщили в пресс-службе.
Потушить пожар удалось шести спасателям. Причины трагедии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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