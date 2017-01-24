24 января 2017, 11:03Происшествия В Каменском районе на пожаре погиб мужчина В Каменском районе Пензенской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 23 января в 11.02.

По данным пресс-службы управления, в селе Н. Есинеевка сгорел срубовый дом.

«В результате пожара погиб 63-летний хозяин дома», - сообщили в пресс-службе.

Потушить пожар удалось шести спасателям. Причины трагедии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 66

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/qvgDtmfodl-big-reduce350.jpg