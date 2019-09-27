В Каменском районе на новой птицефабрике появились первые яйца

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27 сентября 2019, 11:02Общество
В Каменском районе Пензенской области на новой птицефабрике на 75 тысяч голов кур-несушек, которая заработала совсем недавно, появилась первая партия яиц.
Всего при выходе птицефабрики на полную мощность планируется производить до 18 млн яиц в год.
Напомним, предприятие организовано на базе крестьянского фермерского хозяйства Ивана Кузякова. В пресс-центре регионального правительства уточнили, что проект удалось реализовать благодаря средствам господдержки по линии минсельхоза области – 100 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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