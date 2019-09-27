В Каменском районе на новой птицефабрике появились первые яйца

В Каменском районе Пензенской области на новой птицефабрике на 75 тысяч голов кур-несушек, которая заработала совсем недавно, появилась первая партия яиц.

Всего при выходе птицефабрики на полную мощность планируется производить до 18 млн яиц в год.

Напомним, предприятие организовано на базе крестьянского фермерского хозяйства Ивана Кузякова. В пресс-центре регионального правительства уточнили, что проект удалось реализовать благодаря средствам господдержки по линии минсельхоза области – 100 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».