16 июля 2018, 17:58Общество

В Каменском районе на «Дне поля» презентуют новинки агротехники

В Каменском районе Пензенской области 18 июля состоится агромероприятие «День поля-2018» (0+).

Гости форума смогут познакомиться с новинками и лучшими образцами сельхозмашиностроения от ведущих производителей отечественной и импортной техники, сообщает пресс-центр регионального правительства.

На выставке будет зона экспозиции семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений мировых лидеров отрасли. Откроется ярмарка-презентация районов области, где будет представлена продукция местных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Планируется, что в работе форума примут участие более 50 дилеров и компаний-производителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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