В Каменском районе горящий дом тушили 13 пожарных

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30 января 2019, 17:59Происшествия
В Каменском районе Пензенской области утром 30 января произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 9.28 в селе Радищево на улице центральной загорелся деревянный дом. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар 13 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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