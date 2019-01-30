В Каменском районе горящий дом тушили 13 пожарных

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 9.28 в селе Радищево на улице центральной загорелся деревянный дом. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар 13 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».