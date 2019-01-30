30 января 2019, 17:59Происшествия

В Каменском районе горящий дом тушили 13 пожарных

В Каменском районе Пензенской области утром 30 января произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 9.28 в селе Радищево на улице центральной загорелся деревянный дом. Пламя полностью уничтожило кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар 13 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7871326/

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