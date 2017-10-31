31 октября 2017, 09:31Происшествия В Каменском районе «двенадцатая» сбила пешехода В Каменском районе Пензенской области легковушка сбила пешехода.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, авария произошла в селе Кевда. «ВАЗ-2112» сбил человека. О его состоянии пока не сообщается.

К устранению последствий ДТП привлекали троих сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 70

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: