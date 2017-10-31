В Каменском районе «двенадцатая» сбила пешехода

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31 октября 2017, 09:31Происшествия
В Каменском районе Пензенской области легковушка сбила пешехода.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, авария произошла в селе Кевда. «ВАЗ-2112» сбил человека. О его состоянии пока не сообщается.
К устранению последствий ДТП привлекали троих сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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