В Каменском районе браконьеры убили лосиху

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06 ноября 2019, 17:59Происшествия
Недалеко от села Анучино Каменского района был зафиксирован факт незаконной добычи дикого животного.
Неизвестные убили взрослую самку лося, тем самым причив охотничьему фонду ущерб в размере 400 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в ходе проверки, проводимой сотрудниками охотничьего надзора минлесхоза Пензенской области. Теперь в случившемся должны разобраться правоохранители.
«За данное преступление гражданам грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - уточнили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Уголовный кодекс РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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