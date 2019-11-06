06 ноября 2019, 17:59Происшествия

В Каменском районе браконьеры убили лосиху

Недалеко от села Анучино Каменского района был зафиксирован факт незаконной добычи дикого животного.

Неизвестные убили взрослую самку лося, тем самым причив охотничьему фонду ущерб в размере 400 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в ходе проверки, проводимой сотрудниками охотничьего надзора минлесхоза Пензенской области. Теперь в случившемся должны разобраться правоохранители.

«За данное преступление гражданам грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - уточнили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Уголовный кодекс РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3406/

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