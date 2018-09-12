В Каменке злодей ограбил ребенка

В Пензенской области жительница Каменки обратилась в полицию – неизвестный украл у ее сына деньги.

Женщина рассказала полицейским, что ее ребенок находился возле одного из магазинов. К нему подошел мужчина и отобрал все деньги. Злоумышленник покусился на 160 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемого злодея. Им оказался 35-летний житель Каменки, который был судим. Мужчина во всем признался, сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

В настоящее время по факту грабежа проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».