В Каменке злодей ограбил ребенка

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12 сентября 2018, 10:33Криминал
В Пензенской области жительница Каменки обратилась в полицию – неизвестный украл у ее сына деньги.
Женщина рассказала полицейским, что ее ребенок находился возле одного из магазинов. К нему подошел мужчина и отобрал все деньги. Злоумышленник покусился на 160 рублей.
Сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемого злодея. Им оказался 35-летний житель Каменки, который был судим. Мужчина во всем признался, сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.
В настоящее время по факту грабежа проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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