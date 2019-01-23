23 января 2019, 14:36Происшествия

В Каменке водитель едва не столкнулся с маршруткой на встречке. ВИДЕО

Пользователь разместил в сети видео дорожного инцидента, который произошел в Пензенской области.

Ролик мужчина опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».

«Каменка. Пассажирская «ГАЗель» вылетела на встречу и чуть не устроила жесткое ДТП. Были ли пассажиры в салоне, не знаю», - написал мужчина.

На кадрах видно, как машина с регистратором приблизилась к перекрестку и перед ее капотом оказалась маршрутка. Водитель авто сумел вовремя вывернуть руль влево и избежать столкновения. По счастливой случайности на встречной полосе машин не оказалось, и авто спокойно объехало «заблудившуюся» «ГАЗель», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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