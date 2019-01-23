В Каменке водитель едва не столкнулся с маршруткой на встречке. ВИДЕО

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23 января 2019, 14:36Происшествия
Пользователь разместил в сети видео дорожного инцидента, который произошел в Пензенской области.
Ролик мужчина опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».
«Каменка. Пассажирская «ГАЗель» вылетела на встречу и чуть не устроила жесткое ДТП. Были ли пассажиры в салоне, не знаю», - написал мужчина.
На кадрах видно, как машина с регистратором приблизилась к перекрестку и перед ее капотом оказалась маршрутка. Водитель авто сумел вовремя вывернуть руль влево и избежать столкновения. По счастливой случайности на встречной полосе машин не оказалось, и авто спокойно объехало «заблудившуюся» «ГАЗель», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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