В Каменке в реке Атмис резко поднялся уровень воды

В городе Каменке Пензенской области ждут паводок. Уровень воды в реке Атмис начал резко подниматься. Всего в зоне риска оказались около 17 улиц, на которых проживает больше 1500 человек.

Сейчас жители Каменки спокойно вспоминают паводок 2012 года. Тогда уровень воды в местной реке Атмис повысился за считанные часы. Потоки затопили близлежащую территорию частного сектора. Под воду ушли 450 дворов. Чтобы не повторить ошибок прошлого, работу с населением начали задолго до половодья.

«Жители к этому готовы. Мы уже по всем домовладениям составили списки, кто больной, у кого дети, многодетные семьи, к кому нужно в первую очередь оказывать помощь», - рассказал глава администрации Каменки Анатолий Дуданов.

В городе все службы переведены в режим повышенной готовности. Локальные подтопления, возникающие в частном секторе, ликвидируют силами городских служб. В период половодья они будут работать в круглосуточном режиме. Активно к паводку готовятся и сотрудники МЧС.

«Личный состав пожарно-спасательной части №28 на период проведения паводковых работ по мерам безопасности проинструктирован дополнительно», - сказал начальник пожарно-спасательной части Каменки Сергей Кузнецов.

По словам специалистов, вода в местной реке находится на уровне чуть выше средних многолетних значений. Ухудшение ситуации возможно при нескольких условиях - сброс воды на дамбах, а также подобных гидротехнических сооружений на реке Атмис, аварийные ситуации на плотинах и увеличении объемов снежного и ледового покрова. Кстати, последнего здесь уже не ждут.

«Сейчас уже снежный покров ушел, где-то даже до земли протаял. Примерно 60% влаги ушло в реки, в почву начинает впитываться», - рассказал начальник управления по делам ГО ЧС Каменского района Алексей Иванов.

В случае ухудшения паводковой ситуации жителей, которые находятся в зоне риска, готовы эвакуировать. В каменской средней школе №1 смогут временно разместить 1500 человек.